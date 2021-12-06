Lazio - Galatasaray maçı öncesi Ciro Immobile sakatlandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda son maçta ki rakibi Lazio, Serie A 15. haftasında Sampdoria'nın konuğu oldu. Lazio, karşılaşmayı 3-1 kazarak 3 puanın sahibi oldu. Savic ve Ciro Immobile (2) golleyle kazanmayı başaran Lazio'da golcü oyuncu Immobile, 46. dakikada sakatlanarak yerini Vedat Muric'e bıraktı.

Sky Italia haberine göre, Immobile, sağ dizinde artan ağrıları nedeniyle Sampdoria maçında oyundan alındı. Yarın detaylı kontrolden geçtikten sonra durumu netleşecek.

Maurizio Sarri "Immobile dizinde çok fazla ağrı hissetti. Umarız ki yalnızca çarpma etkisidir ve kısa sürede problemi çözülür." açıklamasında bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı haftasında Lazio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 9 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te ekranlara gelecek. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.