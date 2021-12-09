Futbol Lazio - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Lazio - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Futbol

Lazio - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşı karşıya gelecek..

09 Aralık 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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İlk 11'ler

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen'den izlenebilecek.

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