Futbol Lazio, Vedat Muriqi'e gelen teklifi açıkladı

Lazio, Vedat Muriqi'e gelen teklifi açıkladı

Futbol

Lazio, Vedat Muriqi'e gelen teklifi açıkladı

Fenerbahçe'nin ilgilendiği söylenen eski oyuncusu Vedat Muriqi için Lazio cephesinden açıklama geldi. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Rusya'dan teklif aldıklarını açıkladı.

16 Ocak 2022, Pazar 16:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin de Transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi için Lazio'dan resmi transfer açıklaması geldi.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın İtalya'da beklenen performansı gösteremeyen Muriqi ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Leeds United, West Bromwich Albion, Newcastle United ve Hull City'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi için CSSKA Moskova'dan teklif aldıklarını doğruladı.

Sport 24'e konuşan Tare, "Rusya'dan Vedat için bir teklif aldığımız doğru ancak daha fazlasını söyleyemem" diye konuştu.

Vedat'ın 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova'nın yolunu tutacağı iddia edildi..

Hürriyet Spor Arena

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