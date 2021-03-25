Futbol Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol

Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Daniel Guerini hayatını kaybetti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu trafik kazası sonucu vefat etti.

25 Mart 2021, Perşembe 14:45 Son Güncelleme:
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Lazio kulübü, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla haberi duyururken, "Guerini ve ailesinin yanındayız" açıklamasına yer verildi.

Roma'da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç futbolcu için İtalya'nın birçok kulübü de başsağlığı ve destek mesajı yayımladı.

Kazaya karışan diğer araçtaki iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İtalyan polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı. Guerini daha önce ülkesi İtalya'nın 15 ve 16 yaş gruplarında milli takım formasını giymişti.

AA

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