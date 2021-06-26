Lebeniye çorbası en iyi nasıl yapılır?

Lebeniye çorbası; çok lezzetli çorba tarifleri arasında bulunmaktadır. Lebeniye çorbası yapımı hakkında bilgi vermek, okurlar adına yardımcı olacaktır. Lebeniye çorbası yapılırken, bazı püf noktalara dikkat etmek, malzemelerin içeriğine dikkat etmek çorbanın lezzeti açısından gerekli olacaktır.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ HAZIRLANIŞI İÇİN MALZEMELER

Lebeniye çorbası için;

1 su bardağı kadar haşlanmış nohut,

2 yemek kaşığı kadar un,

2 yemek kaşığı kırılmış pirinç,

1 buçuk su bardağı süzme yoğurt,

6 su bardağı su,

Yarım adet limonun suyu.

Lebeniye çorbasının köftesi için;

250 gram köftelik kıyma,

1 çay kaşığı tuz,

1 tane kuru soğan,

1 çay kaşığı karabiber.

Köfteleri kızartmak için;

2 buçuk yemek kaşığı tereyağı,

Üstü için;

2 tatlı kaşığı kadar kuru nane.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lebeniye çorbası tarifinin yapımı için;

2 yemek kaşığı kırık pirinç yıkanarak, bir tencere içerisine alınmalı ve üzerine bir su bardağı su ilave edip, yumuşayana kadar haşlanmalıdır. Köftelerin hazırlanması adına; bir kap içerisine kıyma alınmalı ve üstüne bir tane kuru soğan rendelenmelidir. Köfte harcının üzerine karabiber ve tuz da eklenerek, güzel bir şekilde yoğrulmalıdır. Daha sonra nohut büyüklüğü şeklinde olacak tarzda köfteler elle yuvarlanmalı ve biçimlendirilmelidir. Pişen pirinçlerin üstüne 5 su bardağı daha su eklenmelidir. Haşlanmış nohutlar da ilave edilerek güzel bir şekilde çırpılmalıdır.

Başka bir kase içerisinde; yoğurdu, limon suyunu, unu ve yaklaşık olarak yarım su bardağı kadar suyu ilave ederek güzelce çırpmak gereklidir. Tencere içerisinde kaynayan pirinç, yoğurt karışımından bir su bardağı kadar su alarak, yoğurtlu karışım içerisine ilave etmek ve güzelce çırpmak önemlidir. Hazırlanan yoğurtlu terbiye, ılık bir hal aldıktan hemen sonra, ocakta kaynayan nohut ve pirinç karışımına azar azar ilave etmek gereklidir. Geniş bir tava içerisinde tereyağı eritilerek, köfteler kızartılmalıdır. Köfteler kızartıldıktan sonra üzerlerine iki tatlı kaşığı nane de ilave edip, biraz kızdırılmalıdır.

Servis sırasında, çorba kase içerisine alınarak, üzerine naneli köfteli yağ da gezdirilip servis edilmelidir.

Lebeniye çorbasını bu şekilde ikram etmek mümkün olacaktır.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİNDE PÜF NOKTALAR

Lebeniye çorbası tarifinde püf noktaların uygulanması, tarifin daha lezzetli olmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden tarif yapılırken püf noktaların uygulanması önemlidir. Bu püf noktalardan birisi; nohutların haşlanmadan önce minimum şekilde 8 saat su içerisinde bekletilmesidir. Bunun dışında köftelerin ufak şekilde yapılması, çorba açısından oldukça önemlidir.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ SUNUM ÖNERİLERİ

Lebeniye çorbası; yoğurt ve kıyma ağırlıklı bir çorba olduğundan ötürü, çorbanın yanında hafif yemeklerin yapılması ve tercih edilmesi oldukça önemlidir. Lebeniye çorbasının yanında hafif salata tercihleri ile sunum yapılabilir. Bunun yanı sıra çorbanın yanında klasik şekilde katı tariflerin yapıldığını da belirtmek mümkündür. Bu yüzden lebeniye çorbasının yanında bulgur pilavı tariflerine yer verilebilir. Bunların dışında tatlı olarak yine hafif tatlılara yer verilmesi gerektiği belirtilmelidir. Lebeniye çorbasının yanında mideyi yormayacak, az kalorili tatlıların yapılması oldukça önemlidir. Şerbetli tatlıların bu çorba tarifi ile bir arada tercih edilmesi pek doğru olmayacaktır.



