Özellikle de çeşitli diyetler yapılarak fazla kilolardan kurtulmak sağlanır. Her bünyeye uygun bir diyet bulunmaktadır. Önemli olan bünyeye uygun ve sağlıklı diyetler uygulanmasıdır. Leblebi diyeti de en çok uygulanan diyetler arasında yer alır. Yüksek lif oranına sahip olan leblebi doğru tüketildiği takdirde kilo verilmesini sağlar.

LEBLEBİ DİYETİ LİSTESİ: LEBLEBİ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde sık sık uygulanan leblebi diyeti sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde kilo verilebilir. Beyaz leblebi sarı leblebiye göre çok daha fazla lif içerdiği için daha hızlı kilo verilmesini sağlar. Bu nedenle diyetlerde de atıştırmalık olarak beyaz leblebiler kullanılabilir. Leblebi diyeti diyetisyenlerin önerdiği şekilde uygulanmalıdır. Ayrıca leblebi diyetinin bir haftadan fazla yapılmaması önerilmektedir.

Leblebi diyetinde günlük tüketilmesi gereken leblebi miktarı şu şekilde sıralanabilir;

Sabah uyanınca: 1 büyük bardak limonlu su

Kahvaltı: 1 çay bardağı beyaz leblebi

Ara öğün: 1 fincan beyaz çay

Öğle: 1 çay bardağı beyaz leblebi

Akşam: 1 çay bardağı beyaz leblebi

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Günümüzde leblebi diyeti çok sık uygulanmaktadır. Bu diyetin bir haftadan fazla uygulanması ise önerilmez. Leblebi diyetinde neler yapılması gerektiği de iyice öğrenilmelidir. Leblebi diyeti yaparken su tüketim miktarı da çok önem taşımaktadır. Bir hafta uygulanan leblebi diyetinde 2 kilo ile 4 kilo arasında kilo verilebilir.

Özellikle sabah aç karnına içilen limonlu su da vücudun yağ yakımını hızlandırır. Kişinin bünyesine göre daha fazla kilo vermesi de mümkün olabilir. Leblebi diyeti yaparken içilen suların içerisine limon eklenebilir. Bu sayede su içini de kolaylaşabilir.

LEBLEBİ DİYETİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Leblebi diyeti yaparken pek çok detaya dikkat etmek gerekir. Özellikle leblebi diyeti kısa süreli uygulanmalıdır. Bu diyet en az 3 gün en fazla 7 gün uygulanabilir. Forma girerek zayıflamak isteyen kişiler doyurucu ve tok tutan özelliği ile bilinen leblebi tüketmeliler. İsteğe bağlı olarak diyet süresince beyaz leblebi ve ya sarı leblebi tüketilmelidir. Beyaz leblebi kabuğu soyularak ve ya kabuğu soyulmadan da tüketilebilir.

Lif miktarı yüksek olan leblebi hızlı kilo verilmesini sağlamaktadır. Tokluk hissi de veren leblebi açlık hissiyatını bastırır. Bu sayede kısa bir zamanda yüksek miktarda kilo verilebilir. Leblebi diyeti yaparken mutlaka doktordan onay alınmalıdır.

Doktor onayı alındıktan sonra leblebi diyeti yapılabilir. Vücudu şekillendiren ve hızlı kilo verilmesini sağlayan bu diyet uygulanırken bol bol su tüketilmelidir. Özellikle her gün en az 2,5- 3 litre kadar su tüketilmesi önerilmektedir. Su içerisine limon sıkıldığında bu yağ yakılmasını da arttırabilir. Leblebi diyeti yapıldıktan sonra diyet listelerinde mutlaka ara öğünlerde leblebiye yer verilmelidir.

LEBLEBİ DİYETİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de fazla kilolardır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler kendi vücut yapılarına uygun diyetleri uygulayabilirler. Hızlı bir şekilde kilo vermek için şok diyetler de yapılır. Özellikle leblebi diyeti sayesinde hızlı kilo verilir. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler leblebi diyeti yapabilir.

Kısa süreli uygulanan leblebi diyeti sayesinde vücut hemen forma girebilir. Ayrıca leblebi diyetinde leblebinin lif oranı yüksek olduğu için bağırsak sağlığı korunmaktadır. Leblebi diyeti yapılırken bol miktarda su tüketilmesi yağların da yakılmasını sağlar. Leblebi diyeti yapılırken tüketilen leblebinin sarı ve ya beyaz olması gerekir. Leblebi diyetinde daha çok beyaz leblebi tercih edilmektedir.