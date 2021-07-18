Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı futbolcu Lebogang Phiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sebastian Holmen, Alper Potuk, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna katan ve Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralayan Rizespor, son olarak bonservisi elinde olan Lebogang Phiri ile anlaştı.

Güney Afrikalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.

DHA







