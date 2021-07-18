Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Fransız ekibi Guingamp'tan Lebogang Phiri'yi kadrosuna kattı. Birkaç gün önce prensip anlaşmasına varılan Güney Afrikalı oyuncu ile resmi sözleşme imzalandı.
18 Temmuz 2021, Pazar 12:21 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı futbolcu Lebogang Phiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sebastian Holmen, Alper Potuk, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna katan ve Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralayan Rizespor, son olarak bonservisi elinde olan Lebogang Phiri ile anlaştı.
Güney Afrikalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.
DHA
https://twitter.com/CRizesporAS/status/1416684943825063938
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