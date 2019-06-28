Anthony Davis, kontratında yer alan “takas edilirse 4 Milyon Dolar alır” maddesinden feragat ederek Lakers’ın maaş yükünü hafifletti. Davis'in bu hamlesiyle Lakers'ın 32 milyon Dolar'lık maaş boşluğu oluştu ve Los Angeles ekibi 3. süper yıldız için gerekli maaş boşluğunu yaratmış oldu.

NBA'in resmi sitesinde yer alan habere göre Lebron James, yeni transfer Anthony Davis'in takımın maaş bütçesi için yaptığı fedakarlık karşısında "23" numaralı formasını Davis'e verecek.

Anthony Davis, Pelicans ile 2012’de lige adım attığı günden beri 23 numaralı formayı giyiyor. Lakers‘ta 23 numaralı formanın sahibi ise LeBron James.

LeBron James, forma numarasını Anthony Davis'e vermesinin ardından Miami Heat'te oynadığı dönemde giydiği 6 numaralı formayı yeniden giyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.