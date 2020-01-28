İşte LeBron James'in 'büyük abim' dediği Kobe Bryant için yazdıkları:

"Hazır değilim ama başladım işte. Burada oturup bu paylaşımı yapmayı ve bir şeyler yazmayı her denediğimde seni, yeğenim Gigi'yi ve arkadaşlığımızı, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüp ağlamaya başlıyorum. Daha pazar günü Philadelphia'dan Los Angeles'a gitmeden önce sesini duydum. Milyon yıl geçse bunun son konuşmamız olacacağını düşünemezdim. Nasıl olabilir? Kalbim kırık ve dağılmış durumdayım kardeşim. Seni seviyorum büyük abim.

Kalbim Vanessa ve çocuklarla olacak. Sana söz veriyorum mirasına sahip çıkacağım. Hepimiz için çok şeyler ifade ediyorsun, özellikle de Lakers için. Ve bunu sırtıma alıp devam ettirmek artık benim sorumluluğum. Lütfen cennette bana güç ver gözün üzerimde olsun. BİZe burada sahip çıkacağım. Söylemek istediğim daha çok şey var ama şu anda yapamıyorum. Üstesinden gelemiyorum! Tekrar buluşana kadar kardeşim. #Mamba4Life"

Kobe Bryant'ın helikopter kazasından birkaç saat önce LeBron James için yaptığı paylaşım:

"Oyunu ileriye taşımaya devam et. @KingJames

Kardeşime çok saygı duyuyorum"

Bu haberi de okudular Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria hayatını kaybetti

Bu haberi de okudularZamana ve coğrafyaya sığmayan yıldız: Kobe Bryant