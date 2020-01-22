Led ampüller kanser riskini artırır mı?

Daily Telegraph gazetesindeki habere göre, İsrail'deki Hayfa Üniversitesinden biyoloji Profesörü Abraham Haim, mavimsi ışık yayan bu tür ampullerin vücudun melatonin hormonu üretimini bozduğunu ifade etti. Melatonin hormonunun bazı meme ve prostat kanseri türlerine karşı koruma sağladığı düşünülüyor.

Söz konusu hormonun gece daha fazla salgılandığı ancak bu ampullerin gece yatak odasında yakıldığında hormon üretimini bastırdığı belirtildi. Gece vardiyasında çalışan kadınların meme kanserine daha fazla yakalandığını gösteren araştırmadan sonra, gece ışığa maruz kalmakla meme kanseri arasındaki muhtemel bağlantı 10 yıldan fazla süredir biliniyordu.

Prof. Haim, ekibiyle yaptığı araştırmanın, gece yarısı yatak odalarında kullanılan ışığın seviyesiyle meme kanseri riski arasında daha güçlü bağlantı bulduğunu söyledi. Chronobiology International dergisinde yayınlanan araştırmada, gece lambası yanarken uyuyan kadınlarda meme kanseri görülme riskinin, karanlıkta uyuyanlara oranla yüzde 22 daha fazla olduğu belirtildi. Bilim adamları bunun bir nedeninin de insanların uyurken enerji tasarrufu sağlayan lambalar kullanmaları olduğunu kaydettiler.

Mavimsi ışık insanı daha tetikte tutuyor

Bilim insanları, mavimsi, kısa dalga uzunluğuna sahip ampullerin akşam iki saat kullanılmasının sarı ışık kullanılmasına oranla melatonin üretimini daha fazla bastırdığını belirleyen bir başka araştırmaya da atıf yaptılar. Mavimsi ışığın ayrıca insanı daha tetikte tuttuğu ve vücut ısısıyla kalp atışını artırdığına dikkat çekiliyor. Prof. Haim, bunun sebebinin tasarruflu ampullerin yaydığı ışığın gün ışığına daha fazla benzemesi olduğunu düşünüyor.

Prof. Abraham Haim, kendisinin de evinde "ışık kirliliği"ne neden olmakla suçladığı tasarruflu ampul kullanmaya son verdiğini söyledi. Prof. Haim, insanların tasarruflu olduğu için evlerinde daha fazla ışık yaktıklarına da işaret etti.





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