İngiliz rock grubu Led Zeppelin’in 2007 yılında müzik yapımcısı Ahmet Ertegün anısına gerçekleştirdiği “Celebration Day” konseri cumartesi günü üç günlüğüne YouTube’da erişime açılacak.

Led Zeppelin, grubun davulcusu John Bonham’ın ölümünün ardından çalışmalara ara vermiş, grup üyelerinin başka projelerle meşgul olmaya başlamasıyla da dağılmıştı. Grup, 2007’de Atlantic Records’un kurucusu, müzik yapımcısı Ahmet Ertegün’ün vefatının ardından “Celebration Day” adlı özel bir konser için bir araya gelerek, 80’li yıllardan sonra ilk defa aynı sahnede buluşup kendi şarkılarını seslendirmişti.

16 şarkıyı kapsayan programda, grubun “Whole Lotta Love”, “Rock And Roll”, “Kashmir”, “Black Dog” ve “Stairway To Heaven” gibi şarkılarının performansları yer alıyor. 2012 yılında piyasaya sürülen konser filmi ve albüm, 2014 yılında En İyi Rock Albümü dalında Grammy kazandı. Albümde yer alan “Kashmir” yorumu da, aynı yıl Grammy Ödülleri’nde En İyi Rock Performansı için aday oldu.

Konser, 30 Mayıs akşamı Led Zeppelin’in resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak.