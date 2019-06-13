Lee Valley’de konser

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kurduğu derneklerin ortaklaşa organize ettiği 2. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali için geri sayım başladı. Festival 23 Haziran günü Londra’daki Lee Valley Atletizm Merkezi’nde yapılacak. Oyunculuk ile müzik çalışmalarını bir arada yürüten Serel Yereli de festival kapsamında sahneye çıkacak isimler arasında. Genç şarkıcı, eylül ayında İngiltere’de yayınlanacak maxi single’ında yer alacak “Reflections”, “Promise Overload” ve “Daddy’s Gone” adlı şarkılarını ilk kez canlı olarak o festivalde seslendirecek.

40 bin civarında kişinin katılması beklenen, 12.00’de başlayıp geç saatlerde sona erecek olan festivalde Yereli’nin yanı sıra Ziynet Sali, Kıbrıs Dörtlüsü, Kelebekler, Major Band, Mehmet Raif ve Ata Kaya sahneye çıkacak. Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel’in eğlenceli parodileriyle renk katacağı etkinlikte Girne Genç Sanatseverler Derneği’nden bir ekip de halk danslarından örnekler sunacak.



