Normal Legoları birleştirirken hepimizin bildiği gibi size verilen kitapçıklardan yardım alarak bir fikir edinmeye çalışırsınız. Ama burada işler farklı ilerliyor çünkü karakterinizin ilerlemesini sağlarken size verilen parçaları kendi istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Zorlandığınız bölümler olacaktır ama genel itibariyle oyunun çok huzur verici bir ortamı var.

Lego Builder’s Journey genel olarak açık alanlarda geçiyor, açık alanların içinde orman, plaj gibi bölümler var ve çok güzel modellenmiş. Bölümler için size verilen Lego parçalarını birleştirerek karakterimizin ebeveynine ulaşmasını sağlıyoruz. Bulduğunuz parçalarla köprü yapabilir, küçük bir baraka inşa edebilir ya da ateş yakabilirsiniz. Burada değinmek istediğim önemli nokta, bölüm içinde görünen tüm parçaları maalesef kullanamıyoruz sadece geliştiricinin bizim için özel olarak belirlediği Lego parçalarını kullanabiliyoruz.

Oyun içindeki kontroller oldukça kolay ve basit şekilde ayarlanmış. Parçaları döndürmenize, takmanıza ve çıkarmanızı sağlarlar. Ayrıca, haritanın tamamına hakim olmak ve parçaları düzgün yerleştirmek için farenizi kullanarak haritanın etrafında dönebilirsiniz.

Lego Builder’s Journey toplam 35 bölümden oluşmakta ve her bölümün içindeki bulmacanın kendine has bir zorluğu oluyor. Bölüm içindeki detaylar RTX teknolojisi sayesinde çok ayrı bir seviyeye ulaşmış ve her detaya hakimsiniz. Bölümler içerisinde gelen yeni tuğlalar ve her bölümün kendine has bir ortamı olması sizi oyuna daha da çok bağlıyor. Bulmacalardan çözemedikleriniz olabilir ama farklı kombinasyonları denemek bile çok eğlenceli.

Oyunu Nvidia RTX 3080 ekran kartımla deneyimledim ve Lego Builder’s Journey, Unity ile geliştirilmiş ilk RTX destekli oyun. 4K Ultra ayarlarda ve DLSS kalite moduna alarak oynadığımda bölüm içerisindeki detaylar gerçekten mükemmel seviyelere ulaştı. İlk dikkatimi çeken detaylardan birisi gölgeler oldu, ışın izleme teknolojisi sayesinde sanki gerçekten güneş ışığı vuruyormuş gibi gölgeler canlandı. En güzel detay ise bana göre aydınlatma olmuş, özellikle nehir içeren bölümlerdeki Lego parçalarının aydınlatması çok ayrı bir seviyede.

Sonuca bağlayacak olursam…

Lego, her yaştan ve her tipten oyuncunun sevdiği bir oyun serisi. Yeni DLSS teknolojisi ile beraber farklı bir deneyim yaşatıyor. RTX destekli ekran kartı olmayan oyuncular ise morallerini bozmasınlar çünkü oyunun normal hali de kalite bakımından hiç ödün vermiyor. Lego Builder’s Journey sadece bir Lego oyunu değil aynı zamanda bir ailenin macerası bu yüzden oyuncuların kesinlikle deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum.