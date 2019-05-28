Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, LEGO Group ile birlikte yakında yayınlanacak oyunlarının adını “LEGO® Legacy: Mini Kahramanlar” olarak duyurdu. LEGO oyunlarında ilk defa Takım-Savaşı RPG türünde olacak bu oyun 40 yıllık LEGO mini figür tarihi ve evrenini en eğlenceli ve destansı şekilde hayata geçirecek.

LEGO® Legacy: Mini Kahramanlar, oyuncuların klasik ve modern LEGO mini figürlerini ve setlerini toplayacakları, takımlarını oluşturarak efsanevi ve eğlenceli takım savaşları ve maceralar yaşayacakları yepyeni bir LEGO dünyasında geçiyor. Oyun, tutkulu koleksiyonculardan çocukluk hatıralarını geri getirmek isteyenlere, her yaştan oyuncuları memnun etmek için inanılmaz detaylandırılıp yeniden yaratılan ve dünden bugüne hayranların favorisi olan ikonik evrenleri sunuyor.

LEGO markasının kendine has mizah tarzının oyuna nasıl yerleştirildiğine dair ilk bakış, bugün yayınlanan ilk tanıtım videosunda da görülebiliyor. Set 6270’den sevilen Captain Redbeard (1989) çatı arasındaki tozlu kutudan çıkıyor ve her ne kadar hazır görünmese de seneler sonra yepyeni bir maceraya yelken açıyor. LEGO® Legacy: Mini Kahramanlar oyununun bu sonbaharda yayınlanması planlanıyor. Yayınlanacağı zamana kadar ise Gameloft Toronto stüdyosu oyuna içerik ekleyecek ve oyunun diğer özelliklerini tamamlamış olacak.

Stüdyo, bugüne kadar yaratılan tüm setlerin ve mini figürlerin arşivlendiği Danimarka'nun Billund kentindeki LEGO Vault'a yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere birkaç yıldır LEGO Group ile birlikte çalışıyor. Ekip, eski talimat kılavuzlarını inceleyerek ve tüm becerilerini odaklayarak LEGO deneyimini eğlenceli ve akılda kalıcı kılan en ince detayları mükemmel şekilde yeniden oluşturuyor.

LEGO® Legacy: Mini Kahramanlar, LEGO markasını dünyada en sevilen markalardan biri yapan eğlence ve yaratıcılığa bağlılığını koruyarak oyunculara keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Gameloft Operasyon Direktörü Baudouin Corman, “LEGO® Legacy: Mini Kahramanlar, LEGO oyuncakları ile geçmişte yaşadığınız ya da halen yaşıyor olduğunuz keyfi ve eğlenceyi oyunculara sunuyor.” dedi ve “Tüm o eski dönemlerden gelen özgün ve orijinal LEGO karakterlerinin bu oyunda hayata geçtiğini görmekten heyecan duyuyoruz. İster mini figürlerini çatı arasında bir kenara saklamış, isterse oturma odasında gururla sergiliyor olsunlar; tüm LEGO hayranlarını memnun etmek istiyoruz ve bu sebeple tüm çabamızı, yeteneğimizi ve sanatımızı bu oyuna odakladık.” diyerek sözlerini tamamladı.

LEGO Group’tan LEGO Oyunları Başkan Yardımcısı Sean McEvoy, “LEGO oyunları 20 yılı aşkın süredir LEGO oyun evrenini geliştirerek ve genişleterek milyonlarca LEGO hayranına ulaştı.” dedi ve “Hayranlarımıza, tarihimizdeki mini figürler ile efsanevi savaşlar yapabilmelerini vadedebiliyor olmak memnuniyet verici. Gameloft, her karakterin kendine özgü kişiliğini koruyarak LEGO markasının tüm eğlence, yaratıcılık ve mizahını bir mobil oyunda yansıtan mükemmel bir çalışmaya imza attı.” sözleriyle düşüncelerini aktardı.