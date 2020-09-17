Leicester City, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Cengiz, Leicester'dan 3.5 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Başarılı oyuncu, 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile Leicester'a transfer oldu.

İlk etapta Barcelona'dan Francisco Trincao'yu isteyen Leicester City'nin 40 milyon euroluk teklifinin reddedildiği, kulübün rotasını Cengiz'e çevirdiği belirtilmişti.