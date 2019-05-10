Leke 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasemin ve Cem ayrılıyor mu?

Leke dizisinin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yasemin ve Cem arasında başlayan aşk Mehmet ve Serpil’in hazırladığı tuzakla sona mı eriyor? Yasemin ve Cem ayrılıyor mu? Cem, Yasemin'den vazgeçecek mi? Yasemin, Cem'in kendisine yardım etmesini kabul edecek mi? İşte 5. bölümden ilk sahneler…

Yasemin başına gelen belalardan kurtulmanın bir yolunu ararken Cem, ona en büyük desteği vermeye hazırdır. Arda'nın Yasemin'i hayat kadını olarak tanıtması Birkan'ın kulağına kadar gider. Birkan sonunda Yasemin'in evine girip çıkarken yakalanır ve komşuları Yasemin'e durumu anlatır. Serpil ise kardeşinin Yasemin'e fena halde saplandığını anlar. Fakat Yasemin, yaşanan olayların boyutunun farkında değildir. Yasemin, kendisine düzenlenen bu oyunun sonunda iyice çıkmaza girer ve bu durum onu Cem'den uzaklaştırmaya neden olur. Cem, Yasemin'den vazgeçecek mi? Yasemin, Cem'in kendisine yardım etmesini kabul edecek mi?

İŞTE 5. BÖLÜM FRAGMANI!

LEKE 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin, dövülmüş bir şekilde Yasemin'in kapısını çalıyor. Yasemin ise Şirin'i o halde görünce şok geçiriyor. Murat, yeni bir yetiştirme yurduna geçiyor. Küçük çocuk, kendisini hiç olmadığı kadar yalnız ve mutsuz hisseder. Ablasını aramak isteyen Murat'ı yurtta kimse anlamaz. Bu durum karşısında oldukça üzülen Murat, yetimhaneden kaçar.

Yasemin ve Cem aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eder. Birkan ise Yasemin'in Cem'le olan yakınlığına karşı oldukça öfkelidir. Cem, Yasemin'e daha da yakın olmak ister Murat'ın ameliyat parasını karşılamak istediğini söyleyen genç adam, Yasemin'in itirazıyla karşılaşır. Yasemin, kardeşi için bile Cem'den para isteyemeyecek kadar aşıktır. Murat, yetimhaneden kaçarak Ekber'in yanına gider. Murat'ın Ekber'in yanında olduğunu öğrenen Yasemin ve Cem, soluğu Ekber'in kahvesinde alırlar.

Yasemin, Şirin'in borçları yüzünden eve gelen hacizle uğraşır. Genç kız, maddi açıdan iyice köşeye sıkışmıştır. Serpil'in ise kimseye karşı artık acıması yoktur. Yasemin için Mehmet'le el sıkışan Serpil, Yasemin'i de kıskacına almayı başarmıştır. Marine Holding'in Almanya'dan gelen yöneticisi ile Yasemin'in bir araya gelmesi olayları çıkmaza sürükler. Yasemin, Mehmet ve Serpil'in yaptığı iş birliği ile büyük bir tuzağa düşürülür. Cem, Yasemin'e inanacak mı? Yasemin, bu oyundan nasıl kurtulacak?