Leke 6. bölüm fragmanı yayında! “Leke”de Sezen Aksu sürprizi!

Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Leke’nin bu haftaki bölümünde Sezen Aksu sürprizi var. Peki, Leke’nin bu haftaki bölümünde neler olacak? İşte Leke 6. bölüm fragmanı…

Abisi Cem ile arası kötü olan Arda, Yasemin'i gördükten sonra bir plan yapar. Zira amacı Cem'i en zayıf noktasından vurmaktır. Yasemin'i nereden tanıdığını abisine söylemeye kararlıdır. Bu sinsi planını hemen devreye sokar. Birkan ise bir şekilde bu durumdan haberdar olur. Yasemin'e karşı olan takıntı seviyesindeki ilgisi onu deliye döndürmüştür. Cem ile Yasemin'in arasını bozmaya yemin eder. Arka planda bunlar yaşanırken Cem tüm kalbiyle Yasemin'e olan sevgisini belli eder. Yasemin ise sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir. Tüm gerçekleri Şirin'in yüzüne vurur. O bunları konuşurken kapı çalar ve karşısında Cem ve Arda'yı görür. Yasemin ne yapacak? Cem'in tepkisi ne olacak?

LEKE 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Leke 6. bölüm 3 fragmanında Yasemin ve Cem karşılaştıkları tüm engellere rağmen aşklarını doyasıya yaşıyor!

Müziğin gücü ile aşklarının gücünü birleştiren Yasemin ve Cem hiç olmadıkları kadar mutludur. Başlarına gelen bütün o kötü olaylar bir araya geldiklerinde silinip gider. Cem, büyük aşkı Yasemin'e şarkı söyler. Yasemin'in ise aşık olduğu adama baktıkça ayakları yerden kesilir.

LEKE 6. BÖLÜM 3. FRAGMANI

“Leke” dizisinde Cem karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Burak Sevinç, “Çocuklar Gibi” şarkısını çaldığı gitar eşliğinde seslendirecek.

YENİ BÖLÜME ROMANTİK GECE DAMGA VURACAK!

Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Burak Sevinç; kanun, ud ve gitar çalıyor. Dizinin 6’ncı bölümünde Sevinç’in canlandırdığı Cem, Yasemin’i ilk kez evinde ağırlayıp ona kendi elleriyle yemek yapacak. Bu romantik gecede Cem, söyleyeceği şarkıyla hem Yasemin’i hem de ekran başındaki izleyenleri sesiyle büyüleyecek.

“LEKE”DE YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ!

Salı akşamlarına güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla damga vuran Leke’nin yönetmeni değişti. İlk bölümden itibaren Metin Balekoğlu’nun yönettiği diziyi, 7. bölüm itibarıyla Şenol Sönmez yönetecek.

Leke yeni bölümüyle bugün saat 20.00'da Kanal D'de!