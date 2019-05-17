Leke 6. Bölüm Fragmanı yayında! Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin soluksuz izlediği Leke dizisinde Yasemin, Cem'den sakladığı sır yüzünden zor zamanlar geçiyor! Peki, Leke’nin yeni bölümünde neler olacak? Yasemin, Cem'e olayı anlatacak mı? İşte Leke 6. Bölüm fragmanı…

Yasemin, Cem ile gittikleri bir davette Arda ile karşılaşır. Teknede yaşanan olayda Arda da orada olduğundan Yasemin'i tanır. Yasemin ne yapacağını bilemez. Çünkü geçmişte yaşadığı talihsiz olayın Cem ile olan ilişkisini bozacağından korkar. Cem'den sakladığı bu sır onun geri çekilmesine yol açar. Yasemin'in bu durumuna anlam veremeyen Cem olayı Arda'ya sorar. İki kardeş arasında gerginlik baş gösterir. Öte yandan Cem durumu düzeltmeye kararlıdır. Yasemin'in yanına gider ve her zaman onunla olmak istediğini söyler. Yasemin ise kararsızdır. Yaşadığı güzel rüyadan uyanmak istemez. Yasemin, Cem'e olayı anlatacak mı?

İŞTE LEKE 6. BÖLÜM FRAGMANI!

Leke yeni bölümüyle Salı saat 20.00'da Kanal D'de!