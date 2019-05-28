Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Leke’de bu hafta gerilim tırmanıyor. Arda’ın düşüp başını çarpması ve Birkan’ın Yasemin’e yardım ettiği sahnelerin yayınlanmasının ardından izleyicinin kafasında Arda öldü mü? sorusu oluştu. Peki, Yasemin, olanlardan Cem’e bahsedecek mi? Cem’in tepkisi ne olacak? Mehmet’in kurduğu tuzak ortaya çıkacak mı? İşte Leke’ninbu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden sahneler…

Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verir. Birkan’ın bulduğu çözümler yaşanan kazanın üstüne kapatabilecek mi? Yasemin’in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Serpil, Cem’e doğruları anlatacak mı? Şirin, Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e anlatıyor.

LEKE 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN!

LEKE 7. BÖLÜM ÖN İZLEME YAYINDA! CEM VE MEHMET KAVGA EDİYOR!

Mehmet hastaneye Cem'in yanına gider ve onu tahrik etmeye çalışır. Mehmet sonunda amacına ulaşır ve Cem sinirlerine hakim olamaz. Cem'e sırf genel müdür olabilmek için kız arkadaşını oyunlarına alet ettiğini söyler. Sinirden çılgına dönen Cem ise Mehmet'e saldırır. Yasemin ve Cem tüm bu olanlardan sonra nasıl bir araya gelecek? Cem, Mehmet'e neler yapacak?

LEKE 7. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

Leke yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'da Kanal D'de!