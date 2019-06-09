Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin yeni fragmanı yayınlandı. Leke’nin bu haftaki bölümünde Cem ve Birkan yüzleşiyor, gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peki, Leke’nin yeni bölümünde neler olacak? Cem evlenme teklifi edecek mi? Yasemin ve Şirin, Serpil'in gönderdiği adamların elinden kurtulacak mı? Cem ve Yasemin aşkına ne olacak? İşte Leke dizisinin son fragmanı…

Leke 8. bölüm fragmanı yayında! Cem ve Birkan yüzleşiyor, gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir. Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.

LEKE 8. BÖLÜM FRAGMANI!

Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar.

Arda ve Cem arasında da sular durulmaz. İki kardeşin ilişkisi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.

Şirin ve Yasemin tüm olayları polise anlatır. Serpil'in ismini vererek aracı kişinin o olduğunu söyleyince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir. Çünkü Serpil kendini kurtarmak için her türlü yola başvuracak biridir.

Yasemin ve Şirin, Serpil'in gönderdiği adamların elinden kurtulacak mı? Cem ve Yasemin aşkına ne olacak? Leke yeni bölümüyle Salı saat 20.00'da Kanal D'de!