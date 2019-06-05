Kanal D'nin salı akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi Leke'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cem, Yasemin'e mektup yazıyor. Cem'in maksadı Yasemin'e kendisini affettirmek...

Cem çıtayı daha da yükselterek evlilik teklifinde bulunuyor. Yasemin'in bu teklife ne karşılık vereceği merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin’e, Arda’nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verir. Birkan’ın bulduğu çözümler yaşanan kazanın üstünü kapatabilecek mi?

Yasemin’in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil’in kapısını çalar. Serpil, Cem’e doğruları anlatacak mı?

Arda’ya ulaşamayan Ferhan, karakola giderek Birkan’a, Arda’nın kayıp olduğunu söyler. Kardeşini aramaya başlayan Cem de, Arda’ya ulaşabilecek mi?

Şirin’in, Arda’ya Hoyo’da çalıştığını söylediğini öğrenen Serpil, her yerde Şirin’i arar. Yasemin’e giden Şirin, Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e anlatacak mı?

Mehmet genel müdür olduktan sonra planının son hamlesini yapar. Cem’e Fischer ve Yasemin’in sahte resimlerini gösterir. Öğrendikleriyle çılgına dönen Cem, Yasemin’in kendisini affetmesi için çabalarken yeni bir karar alır. Cem, Mehmet’in yalanlarına mı yoksa Yasemin’e mi inanacak?

Cem’in kardeşini öldürerek katil olduğunu düşünen Yasemin yaşadığı vicdan azabına dayanamaz ve Yasemin, teslim olmak istediğini Birkan’a söyler. Yasemin için her şeyi göze alan Birkan, Yasemin’in bu kararına nasıl tepki verecek?

Marine Marine’deki itibarı Mehmet’in oyunuyla zedelenen Cem’i yıkan bir haber de Almanya’dan gelir. Bu haber Cem ve Yasemin’in büyük aşkında nasıl rol oynayacaktır?