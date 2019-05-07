Leke dizisi yeni bölüm 3. fragmanı yayında…

Leke 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Kanal D’de bu akşam yayınlanacak Leke dizisinin yeni bölümü ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Leke dizisinin yeni bölümü duygusal anlara sahne olacak. Cem, Yasemin'i kaybetmekten korkuyor! İşte yeni fragman…

Cem, Yasemin'e olan aşkını doyasıya yaşamak istiyor. Yasemin ise kendisini adeta rüyada gibi hissediyor. Ancak ikili kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz birbirlerine iyice bağlanıyor.

İŞTE LEKE YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

Şirin, öldüresiye dövülmüş bir şekilde Yasemin'in karşısına çıkınca Yasemin, Şirin'e bunu kimin yaptığını sorar. Her ne kadar Şirin'e kızsa da genç kız arkadaşına bunları yapanlardan hesap sormak ister.

İŞTE LEKE YENİ BÖLÜM 3. FRAGMAN

Birkan ise Yasemin'in peşini bırakmamaya kararlıdır. Birkan'ın Serpil'den Yasemin'e benzeyen bir kız bulmasını istemesi, Birkan'ın neler yapacağına dair Serpil'i oldukça endişelendirir.

Leke yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!