Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümünde Arda’nın Yasemin’e yaptığı sürpriz ziyarette yaşanan kaza ile ilgili ilk ipucu 7. bölüm fragmanında geldi. Peki, Yasemin, Arda'yı öldürüyor mu? İşte Leke 7. bölüm fragmanı…

Leke’nin son bölümüde Arda, Yasemin’in evine beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

Yasemin yaşadıkları tartışma sırasında yanlışlıkla Arda'yı iter. Yere başını sertçe vuran Arda bilincini kaybeder. Yasemin onu uyandırmaya çalışsa da başarılı olamaz. Büyük bir korkuya kapılan Yasemin o sırada Birkan'ı görür. Birkan için bu bir fırsattır çünkü bu sayede zor durumda olan Yasemin'i kendine bağlayabilecektir. Yasemin bunları yaşarken Cem de gerçeklerin peşine düşmüştür. Serpil ile görüşmeye gider. Gerçekleri öğrenmeye kararlıdır. Yasemin büyük bir çıkmazın içindedir ve Birkan genç kıza son hamlesini yapar.

İŞTE LEKE 7. BÖLÜM FRAGMANI

Yasemin ne yapacak? Arda'ya ne oldu? Leke yeni bölümüyle Salı saat 20.00'da Kanal D'de!



