Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Her hafta yeni bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen Leke dizisin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Leke 5. bölümde neler olacak? Yasemin ve Cem ayrılıyor mu? Yasemin’in evine gizlice giren Birkan yakalanacak mı? İşte Leke 5. Bölüm fragmanı!

Cem, sevdiği kadının kötü olaylar yaşadığını hissediyor ve Yasemin’e yardım etmek istiyor. Ancak Yasemin, yaşadıklarını Cem’le paylaşmak istemiyor. Çünkü onu kaybetmekten korkuyor. Birkan ise Yasemin’in günlüğünü okuyor. Yasemin’in Cem’e olan duygularını gören Birkan, oldukça öfkeleniyor. Cem, tüm olanlara rağmen kardeşi Arda’dan vazgeçmek istemiyor ve Arda’yı, annesi Belkıs’a karşı korumaya çalışıyor. Cem, Yasemin’e kurulan tuzakları öğrenecek mi?

İŞTE YENİ FRAGMAN!

Yasemin başına gelen belalardan kurtulmanın bir yolunu ararken Cem, ona en büyük desteği vermeye hazırdır. Arda'nın Yasemin'i hayat kadını olarak tanıtması Birkan'ın kulağına kadar gider. Birkan sonunda Yasemin'in evine girip çıkarken yakalanır ve komşuları Yasemin'e durumu anlatır. Serpil ise kardeşinin Yasemin'e fena halde saplandığını anlar. Fakat Yasemin, yaşanan olayların boyutunun farkında değildir. Yasemin, kendisine düzenlenen bu oyunun sonunda iyice çıkmaza girer ve bu durum onu Cem'den uzaklaştırmaya neden olur. Cem, Yasemin'den vazgeçecek mi? Yasemin, Cem'in kendisine yardım etmesini kabul edecek mi?







