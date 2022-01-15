Leke James ligdeki gol sayısını 2’ye çıkarttı

Spor Toto Süper Lig’de lider Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor’da Leke James attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon ligde 2. kez ağları sarstı. Maçın 20. dakikasında topu ağlarla buluşturan Leke, böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti. Nijeryalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 12 maça çıkan James, 4 kez de ilk 11’de görev aldı. Leke, 435 dakika oyunda kaldı.

İHA