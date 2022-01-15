Futbol Leke James ligdeki gol sayısını 2’ye çıkarttı

Leke James ligdeki gol sayısını 2’ye çıkarttı

Futbol

Leke James ligdeki gol sayısını 2’ye çıkarttı

DG Sivasspor’un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 21:52 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’de lider Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor’da Leke James attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon ligde 2. kez ağları sarstı. Maçın 20. dakikasında topu ağlarla buluşturan Leke, böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti. Nijeryalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 12 maça çıkan James, 4 kez de ilk 11’de görev aldı. Leke, 435 dakika oyunda kaldı.

İHA

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