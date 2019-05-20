Leke'de Sezen Aksu sürprizi!

Salı akşamlarının sevilen dizisi 'Leke'de bu hafta yetenekli oyuncu Burak Sevinç, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Çocuklar Gibi”yi seslendirerek ekran başındakileri mest edecek

20 Mayıs 2019, Pazartesi 07:39
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Leke'de Sezen Aksu sürprizi!

Cem (Burak Sevinç), Yasemin’i (Melis Sezen) ilk kez evinde ağırlayacak. Gitarla Sezen Aksu’nun ‘Çocuklar Gibi’ şarkısını söyleyecek.

Romantik sahneler ekrana damga vuracak. Yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın yaptığı diziyi Metin Balekoğlu yönetiyordu. ‘Leke’yi önümüzdeki haftadan itibaren Şenol Sönmez çekecek.

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