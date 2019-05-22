Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’de gerilim dolu anlar yaşandı. Peki, Leke'nin 6. bölümünde ne oldu? Yasemin Arda’ya ne yaptı? İşte Leke son bölümünde yaşananlar…

Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir, Arda ve Yasemin karşı karşıya gelir. Arda, Cem’in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söyler. Bu sırada mali şube şirkete baskın yapar. Yasemin ve Arda, tekrar ifadeye alınır. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar uzaklaşır. Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemez. Arda son yaşanan sorgu olaylarında iyice çıkmaza girer. Cem, kardeşiyle arasında olan duvarları aşmak ister. Ancak Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine neden olur. İki kardeş bir kez daha karşı karşıya gelir. Cem, durumu toparlamaya çalışır ve Yasemin'den özür diler. Ancak Yasemin'in orada bulunma şeklini Cem'e anlatmayan Arda da Şirin'in yerine Yasemin'in orada olduğunu bilmez.

Bir diğer taraftan Şirin'in Yasemin'e para getirmesi tansiyonu iyice yükseltiyor. Şirin'in yüzünden Cem'i kaybettiğini düşüne Yasemin, Şirin'in getirdiği parayı yüzüne fırlatıp Şirin'i evden kovuyor. Arda, Cem'le birlikte Yasemin'den özür dilemeye geliyor. Yasemin ise Arda ile teknede yaşadığı olayın travmanın etkisinden çıkamıyor. Cem ise Yasemin'e karşı bir kez daha mahcup olduğunu anlıyor. Tüm kötü olaylara rağmen Yasemin ve Cem romantik bir yemekte buluşur. Serpil’in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto’yla yaptığı konuşmayı duyar. Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil’den Yasemin’in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulunur. Arda, Yasemin’in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.