Futbol Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Futbol

Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından kulüpten ayrıldığını açıkladı.

11 Ağustos 2020, Salı 22:10 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Mario Lemina, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda ettiğini duyurdu. Lemina, Instagram hesabından Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gabonlu futbolcu hakkında ''Lemina bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde Lemina yok bildiğim kadarıyla.'' sözlerini kullanmıştı.


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