Futbol Lemina’dan Galatasaray taraftarına veda

Lemina’dan Galatasaray taraftarına veda

Futbol

Lemina’dan Galatasaray taraftarına veda

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

25 Temmuz 2020, Cumartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Gabonlu futbolcu Mario Lemina Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulübe geldiğim günden beri, bana kalbinizde yer açtınız. Bu yıl gelişimime çok fazla katkı sağladı. İyi ve kötü günlerimiz oldu ancak Galatasaray formasını giymenin gururunu yaşadım. Herkese çok teşekkür ederim, takım arkadaşlarıma, hocama ve bütün çalışanlara. Sizleri kalpten seviyorum ve tekrar görüşmeyi diliyorum. Bu hikaye burada bitmedi." ifadelerini kullandı.

AA

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