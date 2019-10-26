Lemurlar ziyafet çekti (Dünya Lemurlar Günü)

Dünyada Madagaskar başta olmak üzere çeşitli ülkelerde her ekim ayının son cuma günü Dünya Lemurlar Günü olarak kutlanıyor. Bu ülkelerde çeşitli festivallerle lemurların günü kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanlar da bu güne özel beslendiler.

Özel menü hazırlandı

Farklı meyvelerden hazırlanan özel menüyü bakıcılarının ellerinden yiyen lemurlar renkli görüntüler oluşturdu. 13 erkek, 9 dişi ve 7 yavru lemur, hayvanat bahçesindeki doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürüyor.

“Lemurlar çok sevimli"

Bursa Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden Tuncay Araç, bugün Dünya Lemurlar Günü olduğunu burada öğrendiğini belirterek, “Lemurlar çok sevimli. Onları yakından görme şansı elde ediyoruz. Beslenme saatinde ziyaret ettik. Bakıcıları tarafından çok güzel beslendiğine de tanıklık ettik” diye konuştu.