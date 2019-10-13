Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 80 bin kapasiteli Stade de France'te oynanacak Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak.

Maça sayılı saatler kala tribünlere bilet alan on binlerce Türk taraftar olduğu biliniyor. Maç öncesi Fransa Milli Takımı'nın yaptığı basın toplantısında konuşan Barcelona'nın Fransız milli oyuncusu Lenglet, stadın yarısından fazlasının Türk taraftarlardan oluşacağına dair soruya şöyle cevap verdi:

"Kendi evimizde bize düşmanmışız gibi mi davranacaklar? Bence stadyumda en az 50 bin Fransız olacak. Eğer olmazsa buna karşın yapabileceğimiz bir şey yok. Bu maçı kazanacak şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı verilerine göre Fransa'da yaklaşık 700 bin Türk yaşıyor.

Fransa'daki vatandaşlar Türk takımlarının ve milli takımın Fransa'daki maçlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet maç öncesi, "Fransa-Türkiye maçından endişe duymuyorum. Zira maçla ilgili pek çok güvenlik önlemi aldık. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ile taraftarların emniyetini sağlamak için görüşmelerde bulunduk.

Zaten Türkler de her zamankinden daha çok korunuyor. Yalnızca ıslık ve taşkınlık noktasında bazı riskler var. Deplasmandaki maçta taraftarların yoğun ıslığı nedeniyle sahada sportif bir mücadele görememiştik. Ancak biz, yöneticiler olarak çok iyi karşılandık.

2009 yılında iki takım arasında oynanan hazırlık maçı bizim açımızdan çok zor geçmişti. Olimpik Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, bana o karşılaşmadan bahsetti. Şu anda gerek ulusal gerekse de uluslararası güvenlik servisleriyle birlikte maça hazırlanıyoruz.

Sizi temin ederim ki tüm tezahüratlara ve ıslıklara rağmen hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşanmayacak. İnsanlardan yalnızca futbol için stada gelmelerini diliyoruz. (Gülerek) Ancak galiba biraz hayalperestim.

Türkiye maçında kesinlikle daha çok güvenlik görevlisi çalışacak. Altı ay önce size aynı şeyi söylemezdim ama konjonktür her geçen gün değişiyor. Stadyuma gelecek olan Türklerin büyük bir bölümü ise Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşıyor."