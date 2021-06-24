Kit, 3,2 mm kalınlığında bir şarj matı ve kablosuz şarj alıcısından oluşuyor. Kablosuz şarj alıcısı dizüstü bilgisayarların alt kısmına takılıyor ve bilgisayarlara USB-C üzerinden bağlanıyor. Lenovo, bu setin kurulumu tamamlandıktan sonra, 13 ila 14 inç 65W’a kadar güç girişi desteğine sahip ve dokunmatik olmayan dizüstü bilgisayarları, yüzde 93 verimlilikle şarj edebileceğini söylüyor. Teknoloji hem Windows hem de macOS cihazlarıyla çalışabiliyor.

Dell yaklaşık dört yıl önce dünyanın ilk kablosuz şarj destekli 2’si 1 arada cihazı Latitude 7285‘i satışa sunmuştu. Intel de kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili çalışmalar yürütse de şirket bu teknolojisini piyasaya sürmemişti.

Lenovo, Go Wireless Charging Kit, ekim ayında 139,99 dolara yurt dışında satışa sunulacak Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise belli değil.