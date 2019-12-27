Lenovo, kendi oyuncu telefonunu geliştiriyor

Weibo üzerinden "Lenovo Legion Gaming Phone" (Lenovo Legion Oyun Telefonu) adlı yeni bir sayfa açan Lenovo, ROG markası altında akıllı telefonlar geliştiren ASUS ile aynı yolu izleyecek. Söz konusu cihazın özellikleri, fiyatı veya diğer detayları henüz resmi olarak belli değil. Ancak cihazın 2020 yılının başlarında resmiyet kazanması bekleniyor.

Lenovo'nun ilk oyuncu telefonu, Ocak ayındaki CES 2020 fuarında veya Şubat'ta gerçekleştirilecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) ortaya çıkabilir.