Lenovo ThinkBook 13s inceleme - Küçük işletmeler için laptop

ThinkBook 13s, ThinkPad ailesinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihaz, IdeaPad serisinden ve ThinkPad'den tasarımsal ve diğer alanlarda daha fazla şey sunuyor. Bu iyi bir şey olabilir çünkü ThinkPad'in kırmızı süslemeli siyah kasasını pek çok kişi biliyor ve bu çok kişiye, beyaz yakalıya hitap etmeyebilir.

ThinkBook 13s ise rakipleri alüminyum ve magnezyumdan yapılma modern metal tasarımda geliyor. Güzel bir bakış açısı ama orijinal ya da özel bir şey değil.

Lenovo, bu cihaz üzerinde tasarımsal anlamda kafa patlatmış ama ThinkPad'in değerli yapı kalitesinin tamamını vermemiş. ThinkBook, su dökülmelerine karşı korumalı, aşırı sıcaklıklara ve titreşimlere maruz kalma açısından da test edilmiş. Ancak ThinkPad hattında olduğu gibi askeri standardı (MIL-STD-810G) yoktur. Menteşe özellikle dikkatle tasarlanmış, 25 bin kez açıp kapatmaya dayanıklı. Daha iyi korozyon direnci ve Wi-Fi alımı için de indiyum ve stannum ile kaplanmış.

Tüm bunlara rağmen ThinkPad 13’ün kapağında ve klavyenin arkasında hafif bir esneme var. Lenovo’nun Yoga C930 ve Asus ZenBook S13 gibi dizüstü bilgisayarlarda bunlar yok.

Menteşeler oldukça sert ve iki el ile açılması gerekiyor.

Hoşunuza gidebilecek noktalardan biri fiziksel web kamerası kapağıyla gelmesi. Tepedeki düğmeyi kaydırın; özel hayatınız görsel olarak, en azından meraklı gözlerden gizli kalıyor. HP Spectre x360 13 ve Envy 13 üzerinde de web kamera için elektronik bir anahtar var. Bu da web kamerasını tamamen kapatıyor. Hem Lenovo'nun hem de HP’nin çözümü işe yarıyor.

Lenovo da rakipleri gibi küçük bir kasaya mümkün olduğunca geniş bir ekrana sığdırmaya çalışmış. ThinkBook 13s makul ekran çerçevelerine sahip ancak üst ve alt çerçeve oldukça geniş ve düpedüz gidiyor. HP Envy 13'e göre burası göze pek hoş gelmiyor.

Daha büyük 13,9 inçlik ekranı, daha küçük bir kasaya yerleştiren Asus ZenBook S13'ün yüzde 97'si ile karşılaştırıldığında lenovo % 80'e varan ekran / kasa oranıyla geliyor.

Boyut kısmını tamamlarsa-k ThinkBook, 15.9mm kalınlığıyla HP Envy 13 ve Asus ZenBook S13’ten biraz daha kalın. Ayrıca 1.3 kg ağırlığıyla da yine rakiplerinden biraz daha ağır. Basitçe söylemek gerekirse, Lenovo bu dizüstü bilgisayarı küçük ve hafif yapmak için çok çalışmamış gibi.

Bir sonraki adım, işletmeler açısından büyük önem taşıyan bağlantı seçenekleri. Burada 1 adet USB 3.1 Type-C Gen 2,

2 adet USB 3.1 Gen 2, kulaklık ve mikrofon girişi, Headphone / microphone combo ve tam boyutlu HDMI 1.4b portu yer alıyor.

Type-C portu şarjı desteklemiyor ancak USB 3.1 Gen 2 standardı sayesinde DisplayPort üzerinden çıkış alınabiliyor. Thunderbolt 3'ün eksikliği de hissediliyor.

Bunlar ek olarak SD kart portu ve henüz Wi-Fi 6 desteği yok. Bluetooth 5.0 ile de kablosuz bağlantı oldukça iyi.

Burada Lenovo’ya en çok zarar verecek olan şey, eski tip USB benzeri özel güç adaptörünü kullanması. Dizüstü bilgisayarın USB-C ile ne yazık ki şarj olmuyor. Lenovo’nun bu denli bi iş laptopunda buna izin vermemesi büyük eksiklik. Bu yüzden de adaptörünü sürekli yanınızda taşımanız gerek.

Kompakt gövdesi sayesinde omuz çantanıza bile atabiliyorsunuz onda sıkıntı yok. Ama neden çantada ikinci bir adaptör olsun ki.

Lenovo'nun ThinkPad hattındaki hızlı ve hassas klavyeyi buraya taşıdığını ümit ediyorsanız, biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak yine de size mükemmel şekilde hizmet ediyor. Aslında, bir IdeaPad veya Yoga dizüstü bilgisayar kullandıysanız, o zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Burada klavye ThinkPad'inki kadar derin değil, ancak rahat ve kendilerine özgü çabukluk sağlayan geniş tuşlara sahip. Arkadan aydınlatmalı klavyedeki tuşlar arası mesafe başarılı. Gün içinde sık yazı yazan biriyseniz, klavyenin rahat bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim.

Plastik malzemeden yapılmış Touchpad‘i kullanması rahat, parmağınız bu yüzeyde kayıp gidiyor. Çok dokunuşlu hareketler de bu alanda mükemmel çalışıyor. İyi bir dokunmatik yüzey, özellikle dokunmatik ekran olmadığında oldukça önemli.

ThinkPad hattında olup burada göremeyeceğiniz diğer bir şey, klavyenin içine gömülmüş küçük kırmızı TrackPoint. Bu giriş mekanizmasına güveniyorsanız, ThinkBook’ta bunu bulamayacağınızı aklınızdan çıkarmayın.

Son olarak, ThinkBook 13s, klavye destesinin sağ üst kısmındaki güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucu aracılığıyla Windows 10'a şifresiz giriş yapmayı destekliyor. Okuyucunun doğru ve hızlı çalıştığını ekleyeyim.

Son zamanlarda, premium dizüstü bilgisayar ekranlarıyla ilgili bazı ön yargılar var. Bir dizüstü bilgisayar en son OLED teknolojisi gibi egzotik paneller kullanmıyorsa veya geniş ve doğru renklere sahip IPS ekran üzerine inşa edilmediyse, ortalama ekran olarak kalıyor. Öyleyse, ThinkBook 13s'in 13,3 inçlik ekranı nerede yer alıyor?

Renk ölçüm testlerime göre, ThinkBook 13s'in ekranı ortalamanın biraz altında kalıyor. Bu biraz şaşırtıcı neden derseniz bu dizüstü bilgisayar IdeaPad serisiyle üst düzey ThinkPad arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Örneğin, minimum 300 nit görmek istesem de parlaklık 275 nit ile yine kabul edilebilirdi. Ancak bu değer kesinlikle özel bir şey değil. Olumlu yanlardan biri, mat bir panel olduğundan ekran yansımasının önüne geçiliyor. Bu ise video ve fotoğrafları daha az dinamik hale getirebilir.

Kontrast, 710: 1 ile biraz düşük çıktı. Ekonomik dizüstü bilgisayarlar da dahil, gittikçe daha fazla dizüstü bilgisayarda 1.000: 1 veya daha yüksek kontrast oranlarını görüyoruz.

Renkler ise ortalama. AdobeRGB kapsama alanı yüzde 70 ve sRGB ise yüzde 95. Doğru ve daha fazla renk görmek isteyen fotoğraf editörleri bundan pek memnun kalmayabilir.

Günlük çalışmalarınızda ise bu ekranla çok fazla hayal kırıklığına uğramayacaksınız. 2,4 gamma sayesinde Netflix ve diğer videoların biraz karanlık olduğunu görebilirsiniz. Bazen en derin siyahların tadını çıkarmayacaksınız.

Günümüzde çoğu premium dizüstü bilgisayar gibi, ThinkBook 13s de de HDR video izleyebilirsiniz. Resmi olarak Dolby Vision HDR standardını destekliyor ve böylece daha iyi bir genel deneyim vaat ediyor. Ekran bu anlamda iyi görünüyor ve Netflix'in daha koyu olan içeriğinin bir kısmını iyileştiriyor. ancak HDR’ın 10 bit renk alanını destekleyen yeni OLED dizüstü bilgisayarlar kadar iyi değil. Cihazın ekranı 180 dereceye kadar da yatabiliyor.

Genel olarak, işlerinizi bu ekranda tamamlayabilirsiniz ve bu deneyimden nefret etmeyeceksiniz. Ekranı sevmeyeceğimiz nokta, özellikle geniş fazla renk istediğiniz Adobe programlarını kullandığınız anlar olacak. Bir de ekranı mümkün olduğunca gölgede kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü parlaklık güneş ışığının üstesinden gelmek için pek yeterli değil.

Ses, 2 adet 2 watt'lık Harman hoparlörden sağlanıyor ve kulağa oldukça yüksek geliyor. Tek sorun, tam ses seviyesinde biraz zayıf olmaları. Orta sesler kabul edilebilir ama Bas pek yok gibi. Netflix’ten film izlemek veya müzik dinlemek için kulaklık veya iyi bir Bluetooth hoparlör isteyebilirsiniz.

İncelediğim model 8. nesil Intel Core i5-8265U işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD ve Intel UHD Graphics 620 ekran kartıyla çalışıyor.

ThinkBook 13s sağlam bir oyucu, daha da iyisi, testlerim sırasında oldukça sessiz kaldı ve rahatsız edecek kadar da ısınmadı. Stres testim sırasında gördüğüm en sıcak yer, kasanın alt kısmıydı. Bu da yaklaşık 44 santigrat dereceydi.

Tüm günlük çalışmalarım sırasında, dizüstü bilgisayar teklemedi veya çok ısınmadı.

Oyuncular için kötü haberim, bu laptop, hiçbir şekilde oyun dizüstü bilgisayarı olacak şekilde tasarlanmadı. Bunu ekran kartı ve işlemciden de görebilirsiniz.

Fornite gibi rakiplerine kıyasla daha düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan bir oyun oynamak istiyorsanız, Nvidia GeForce MX250 gibi giriş seviyesi ayrık GPU özellikli bir modele bakabilirsiniz.

Fortnite demişken, laptop burada yavaş bir performans sergiledi. 1080p ve yüksek grafik ayarlarında saniyede sadece dokuz fps, epik grafik ayarlarında ise beş FPS alabildim. Witcher 3’te düşük ayarlarda da ortalama 17 fps alabildim. Yani epey düşük.

Pil ömrüne gelirsek kötü değil. Batarya bitene kadar FHD video loop testimde yaklaşık 11 saatlik sonuç aldım. Web taraması testimde ise sonuç yaklaşık 8 saat çıktı. Rakiplerine kıyasla sonuçlar ortalama diyebiliriz.

ThinkBook 13s, şarj cihazını yanınızda taşımanıza gerek kalmadan tam bir çalışma günü ayakta kalabilir mi derseniz, bu tamamen sizin ne yaptığınıza bağlı. İşlemciyi zorlarsanız, muhtemelen bir günü çıkartamayabilirsiniz, ancak web’de dolaşıyorsanız ve e-posta alışverişi yapıyorsanız yaklaşık 7-8 saat zamanınız var. Pil ne kadar sürede yüzden 0’dan yüzde 100’e çıkıyor derseniz yaklaşık 2 saat.

Sonuca bağlıyorum

ThinkBook serisi, yerleşik ThinkPad serisinin yerini bence alamaz. Aksine ThinkBook 13'ler, MacBook Pro'nun tasarımını geleneksel bir ThinkPad'den daha çok sevenler için daha ilgi çekici olabilir.

İş ve gündelik kullanım için iyi performans gösteriyor ve sağlam yapı kalitesine sahip. Ama neden var olduğu açıkçası tam olarak belli değil. Birkaç işletme sınıfı özellik sunuyor, ancak Lenovo'nun en iyi seçenekleri de dahil olmak üzere özel iş dizüstü bilgisayarlarıyla rekabet etmek için yeterli değil. Cidden, sağlam bir iş yatırımı yapmak istiyorsanız, biraz daha fazla harcama yapıp ThinkPad tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda, Lenovo'nun IdeaPad'ine de bakabilirsiniz.

ThinkBook 13s, en yüksek askeri standartlarına uymayabilir, ancak ihtiyacınız olduğu sürece size dayanacaktır. En gelişmiş çevre birimlerine bağlanmak için Thunderbolt 3 burada olmasa da güncel bir dizüstü bilgisayar. Bu sınıftaki diğer dizüstü bilgisayarlardan daha iyi veya daha kötü değil.

Son söz olarak ThinkBook 13s normal ve birinci sınıf dizüstü bilgisayarlar arasında oturan bir cihaz. Sağlam bireysel kullanıcılara pek hitap etmese ticari müşteriler için belki iyi bir alternatif olabilir.

Peki fiyatı ne kadar derseniz benim inceliğin i5’li modele Türkiye’de yaklaşık 5 bin TL’ ye sahip olabilirsiniz.

Artıları

Sağlam verimlilik performansı

İşletmeler için cazip fiyatlı

İyi klavye ve dokunmatik yüzey

Sağlam yapı kalitesi

HDR desteği

Alüminyum tasarım

Eksileri

Dokunmatik ekran yok

Thunderbolt 3 yok

Sınırlı iş özellikleri

Büyük alt ekran çerçevesi







