Corona virüs sebebiyle cihazını teknik servise götürmek isteyen ancak yapamayan kişiler için Lenovo ve Motorola, cihazının garantisi 15 Mart ila 30 Nisan arasında bitecek olan kullanıcılar için garanti süresini uzattı.

Bu uzatma, garantileri 15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 arasında süresi dolan ürünler için geçerli.

Bununla birlikte, Lenovo ve Motorola, ürünlerine ilişkin garantiyi uzatan tek akıllı telefon markası değil. Realme, OnePlus, Vivo ve Samsung geçtiğimiz günlerde ürünleri hakkında 31 Mayıs 2020'ye kadar garanti uzatmaları yaptıklarını açıkladı.

Ayrıca, Vivo, OnePlus ve Xiaomi, COVID-19 yayılmasını kontrol altına almak için 24 saat çalışan doktorlara ve sağlık çalışanlarına maske ve kişisel koruyucu ekipmanı sağladı.

Ayrıca, bu markaların birçoğu Hindistan'daki COVID-19 ile savaşmak için yardım fonlarına büyük miktarlarda bağışta bulundu.