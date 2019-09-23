Lensleriyle denize giren genç kız kör oldu

İngiliz Miyako Aiko-Murray (20) geçen yıl Malta’ya tatile gitmişti. Genç kadın, denize gözlerindeki lenslerle girdi. Sağ gözüne isabet eden bir dalgaya aldırmadı. Ancak tatilden döndüğünde gözleri kıpkırmızıydı. Zamanla dayanılmaz ağrılar başladı.

GÖZÜNE GİREN PARAZİT ÇIKAMADI, ÇOĞALDI

Sonunda doktora gittiğinde korkunç gerçeği öğrendi; dalga çarptığı zaman gözüne gelen bir parazit, lens nedeniyle dışarı çıkamamış ve korneasında yuvalayıp çoğalmıştı. Tatile çıktıktan 1 yıl sonra Miyako’nun sağ gözü tamamen kör oldu.

POSTA