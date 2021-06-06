Kültür & Sanat Leonardo da Vinci'nin çizimi rekor fiyata satılabilir

Leonardo da Vinci'nin çizimi rekor fiyata satılabilir

Kültür & Sanat

Leonardo da Vinci'nin çizimi rekor fiyata satılabilir

İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müzayede evi tarafından temmuz ayında düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

06 Haziran 2021, Pazar 11:10 Son Güncelleme:
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Rönesans döneminin İtalyan filozofu ve sanatçısı Leonardo da Vinci'nin Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin temmuz ayında düzenlenecek Christie’s müzayedesinde 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor. Christie’s; pembe-bej bir kağıt parçası üzerine yapılmış çizimin, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında hâlâ özel ellerde olan birkaç çizimden biri olduğunu belirtiyor.

8 TEMMUZ'DA AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK

Çizim şu anda sanatçının en pahalı çizimlerinden biri olan ve 11,2 milyon dolara satılarak rekor fiyatı elinde tutan Horse and Rider'ını yeneceği düşünülüyor. Çizim, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce müzayede evinde sergilendi.

Sanat eseri, açık artırma öncesi Londra’da ve Hong Kong’da da sergilenecek.

Kaynak: NTV-AA

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