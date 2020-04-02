Magazin Leonardo DiCaprio corona virüs mağdurları için harekete geçti

Leonardo DiCaprio corona virüs mağdurları için harekete geçti

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Leonardo DiCaprio corona virüs mağdurları için harekete geçti

Leonardo DiCaprio corona virüs mağdurları için kuracağı yardım derneğiyle, salgından maddi zarar gören yaşlı, çocuk ve dar gelirli ailelere öncelik tanıyacak.

02 Nisan 2020, Perşembe 23:20 Son Güncelleme:
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Hollywood’un dünyaca ünlü aktörlerinden Leonardo DiCaprio’nun yeni tip corona virüsten (Kovid-19) zarar görenler için Amerika Gıda Fonu isimli organizasyonun kuruluşunda kurucu ortak olacağı öğrenildi. Konuya ilişkin AP’ye yapılan açıklamada, oluşturulacak fonla düşük gelirli aileler, yaşlılar, gelir daralması yaşayanlar ve okullardan yemek yardımı alan çocukların ailelerine destekte bulunulacağı belirtildi.

"Tüm desteğimizi hak ediyorlar"

Açıklamada, başlangıç aşamasında olmasına rağmen 12 milyon dolar bağış toplayan derneğin, World Central Kitchen isimli yardım kuruluşu ile ortak çalışacağı ifade edildi. Hayırsever Laurene Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu’nun kurucularından biri olan DiCaprio, projeye destek veren yardım kuruluşlarına teşekkür ederken, "Onlar, ihtiyaç sahibi, savunmasız insanları beslemek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar." ifadesine yer verdi. Kampanyaya bağış yapanlar arasında Apple ve Ford Vakfı gibi sektörlerinde dünya lideri firmaların da yer aldığı öğrenildi.

AA

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