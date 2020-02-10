Leonardo DiCaprio sevgilisiyle poz vermedi

Oscar gecesi, Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone için buluşma gecesine dönüştü. Çift kırmızı halıda ayrı ayrı yürürken, 45 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ve 22 yaşındaki Arjantinli model, Brad Pitt'in yanına oturdu. Leonardo diCaprio, 15 yıldır ilk kez Oscarlara kız arkadaşıyla katılmış oldu.

Yıldızların eşlerini Oscar'lara getirmesi normal ama DiCaprio bugüne kadar hep annesi Irmelin ile katılmıştı. Camila'dan önce getirdiği diğer tek kız arkadaşı, 2005 yılında Gisele Bündchen idi. İkili 1999 ve 2005 yılları arasında gelgitli bir ilişki yaşamıştı.



