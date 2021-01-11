Futbol Leonardo Duarte resmen Başakşehir'de

Leonardo Duarte resmen Başakşehir'de

Futbol

Leonardo Duarte resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonluyla 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte’yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek. Leonardo Duarte’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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İSTANBUL (İHA)

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