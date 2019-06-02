Lerzan Mutlu ile Derya Uluğ'dan ilginç itiraflar!
Derya Uluğ ile Lerzan Mutlu, Eser Yenenler'in programına konuk oldu. İki şarkıcı da ilginç itiraflarda bulundu
Lerzan Mutlu, ''Hoşlandığım biri var. Bizim camiadan değil. Fake hesap açtım; arada sırada girip oradan bakıyorum. Aşkta asla teslim olmam. İsteseydim şimdiye kadar 2-3 kez nikâh masasına otururdum. Ama evlenmeyi istemedim. Hiç de pişman değilim'' dedi.
Derya Uluğ ise 'Canavar’ şarkısı için ''Sevgilim Asil Gök'e çok kızdığım bir anda yazmıştım, hatta uçaktaydım'' diye konuştu.