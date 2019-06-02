Lerzan Mutlu, ''Hoşlandığım biri var. Bizim camiadan değil. Fake hesap açtım; arada sırada girip oradan bakıyorum. Aşkta asla teslim olmam. İsteseydim şimdiye kadar 2-3 kez nikâh masasına otururdum. Ama evlenmeyi istemedim. Hiç de pişman değilim'' dedi.

Derya Uluğ ise 'Canavar’ şarkısı için ''Sevgilim Asil Gök'e çok kızdığım bir anda yazmıştım, hatta uçaktaydım'' diye konuştu.