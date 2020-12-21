Lerzan Mutlu soruyu görünce çılgına döndü!

Son dönemde Uçankuş TV'de magazin programı yapan Lerzan Mutlu, sosyal medyada da aktif bir isim. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan 43 yaşındaki şarkıcı, bir takipçisinin mesajı karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Mutlu, takipçisinin "Bakire misin?" sorusu üzerine "Aptal mısın?" mesajını yazdı ve şaşkın emoji koydu. Ünlü şarkıcı, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

'Yanımda sırf adam olsun diye...'

"Potansiyel yok bu adamlarda. Bir de zeka alamıyorlar aklımı ben ne yapayım. Yanımda sırf adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım?"

Sözlerini tuttu

Lerzan Mutlu, Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer’e verdiği tüm sözleri yerine getirdi.

Kirasını ödemekte zorluk çektiğini belirten sanatçının bir yıllık kirası, ismini vermek istemeyen bir iş insanı tarafından karşılandı. Aynı kişi, Serpil Örümcer’e bir iş sağlama vaadinde bulundu. Lerzan Mutlu, ayrıca sanatçının diş tedavisini de yaptırdı.

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