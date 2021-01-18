Magazin Lerzan Mutlu'nun avukatından Ceren Hindistan'a icra takibi

Lerzan Mutlu'nun avukatından Ceren Hindistan'a icra takibi

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Lerzan Mutlu'nun avukatından Ceren Hindistan'a icra takibi

Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, Ceren Hindistan hakkında icra takibi başlattı. Lerzan Mutlu bir dönem sunuculuğunu yaptığı programda Ceren Hindistan’ı işadamı Ümit Aslan’la imam nikahı kıydığı için eleştirmiş, Hindistan da sosyal medya hesabında Mutlu için “sürtük” demişti.

18 Ocak 2021, Pazartesi 08:52 Son Güncelleme:
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Lerzan Mutlu bu paylaşım nedeniyle şikayetçi oldu, açılan davada Ceren Hindistan 1160 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen mahkemece hükmedilen avukatlık ücretinin ödemediğini öne süren Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, parasının tahsili için icraya başvurdu.

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İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü’nde Ceren Hindistan hakkında icra takibi başlatan Bursalıoğlu, toplam 4 bin 165 lira 15 kuruşun faiziyle birlikte tahsilini istedi. (Hürriyet/ Özge Eğrikar)


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