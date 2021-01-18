Lerzan Mutlu bu paylaşım nedeniyle şikayetçi oldu, açılan davada Ceren Hindistan 1160 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen mahkemece hükmedilen avukatlık ücretinin ödemediğini öne süren Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, parasının tahsili için icraya başvurdu.

İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü’nde Ceren Hindistan hakkında icra takibi başlatan Bursalıoğlu, toplam 4 bin 165 lira 15 kuruşun faiziyle birlikte tahsilini istedi. (Hürriyet/ Özge Eğrikar)





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