Leslie Bricusse hayatını kaybetti

Bond filmlerinin soundtrack'lerini yapan Oscar ödüllü ünlü şarkı yazarı Leslie Bricusse, 90 yaşında hayatını kaybetti. Leslie Bricusse ölümü ile sanat dünyasında yıkım yaratırken ünlü isimlerden peş peşe hüzünlü paylaşımlar ve sanatçının eserlerine övgüler yağdı.

UYKUSUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Willy Wonka filminden Candyman ve Pure Imagination gibi şarkıların yazarı Leslie Bricusse'nin başarılı sanat hayatında sayısı ödülü bulunuyor. Leslie Bricusse'nin Arkadaşı Dame Joan Collins onu "zamanımızın dev şarkı yazarlarından biri" olarak nitelendirdi. Bricusse, Doctor Dolittle'dan Talk to the Animals da dahil olmak üzere şarkı yazarlığı kariyerinde zirve yapmış bir isimdi. Ayrıca Bond şarkısı Goldfinger'ın - Anthony Newley ile birlikte - ve You Only Live Twice'ın sözleri de Leslie Bricusse tarafından yazılmıştı. Menajeri Bricusse'nin salı sabahı uykusunda öldüğünü anlatarak kötü haberi doğruladı.