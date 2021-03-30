Futbol Letonya karşısında #bizimçocuklar galibiyet arıyor!

Letonya karşısında #bizimçocuklar galibiyet arıyor!

Futbol

Letonya karşısında #bizimçocuklar galibiyet arıyor!

Türkiye, Hollanda ve Norveç zaferlerinin ardından Letonya'yı konuk ediyor. 21:45'te başlayacak maçta #bizimçocuklar 3'te 3 yapmanın peşinde. Büyük eksikleri bulunan Milliler bu maçı da kazanırsa 2022 Dünya Kupası yolunda bir büyük adım daha atmış olacak.

30 Mart 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

A Milli Takım’da İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Melih Demiral ve Zeki Çelik’ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz aday kadrodan çıkarıldı. Letonya maçının kadrosuna Göztepe’den Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Altınordu’dan Enis Destan dahil edildi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Samsunspor Başkanı Tanju Çolak'a sert çıktı: Senin neren doğru ki bana iş öğretiyorsun?