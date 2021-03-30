Letonya karşısında #bizimçocuklar galibiyet arıyor!
Türkiye, Hollanda ve Norveç zaferlerinin ardından Letonya'yı konuk ediyor. 21:45'te başlayacak maçta #bizimçocuklar 3'te 3 yapmanın peşinde. Büyük eksikleri bulunan Milliler bu maçı da kazanırsa 2022 Dünya Kupası yolunda bir büyük adım daha atmış olacak.
30 Mart 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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A Milli Takım’da İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Melih Demiral ve Zeki Çelik’ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz aday kadrodan çıkarıldı. Letonya maçının kadrosuna Göztepe’den Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Altınordu’dan Enis Destan dahil edildi.
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