Futbol Letonya maçına kapasitenin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak

Letonya maçına kapasitenin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak

Futbol

Letonya maçına kapasitenin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak

TFF, Salı günü oynanacak Letonya maçıyla ilgili seyirci kararını açıkladı. Karara göre tribünlere Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.

28 Mart 2021, Pazar 17:06 Son Güncelleme:
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TFF'nin açıklaması şöyle:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

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