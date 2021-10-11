Letonya-Türkiye maçı (CANLI ANLATIM)

CANLI ANLATIM

LETONYA - TÜRKİYE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

1.dk: Mücadele başladı. Başarılar Milliler...

Maçın 11'leri:

Letonya'nın 11'i: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis.

Türkiye'nin 11'i: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

MAÇTAN NOTLAR

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Kuntz, Norveç maçında ilk 11'de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kart cezası sona eren Çağlar Söyüncü ilk 11'deki yerini aldı.

TÜRKİYE LETONYA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Letonya(d)

Cebelitarık

Karadağ(d)