Letonya Türkiye maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası elemelerinde 8.maşına çıkacak A Milli Futbol takımı, Letonya’nın konuğu olacak. G grubunda 3. sırada yer alan Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz hafta Hollanda karşısında 1-0 mağlup olan ve grupta 5. sırada yer alan Letonya mücadelesinden galip gelip 3 puan almanın hesabını yapıyor. İşte, Letonya Türkiye maçına dair detaylar ve yayın bilgileri…

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya ile Türkiye arasında oynanacak Dünya Kupası elemeleri G grubu karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.

LETONYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Daugava Stadı'nda oynanacak Letonya Türkiye milli maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Letonya: Roberts Ozols; Roberts Uldrikis, Alvis Jaunzems, Martin Kigurs, Andrejs Ciganiks, Eduards Emsis, Arturs Zjuzins, Raivis Jurkovskis, Kaspars Dubra, Antonijs Cernomordijs, Roberts Savalnieks.

Türkiye: Uğurcan Çakır; Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda, oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda 16 puanla grubun lideri durumunda.

Norveç, oynadığı 7 maçtan, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Şu anda 14 puanla grupta 2. sırada.

Türkiye oynadığı 7 maçtan, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda 12 puanla grupta 3. sırada.

Karadağ, oynadığı 7 maçtan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda, 11 puanla grupta 4. sırada.

Letonya, oynadığı 7 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda grupta, 5 puanla 5. sırada.

Cebelitarık, oynadığı 7 maçtan, henüz hiç galibiyet veya beraberlik ile ayrılamadı. 7 mağlubiyetin ardından puanı bulunmayan takım grupta 7. sırada yer alıyor.



