Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye A milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri G grubunda, 8. maçına Letonya ile çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip, geçtiğimiz hafta, Norveç ile İstanbul’daki karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak sahadan bir puan ile ayrılmıştı. Son 5 maçta sadece bir defa sahadan galibiyetle ayrılan Milliler, bu sefer şeytanın bacağını kırarak 3 puan almak istiyor. Milli takımı bu heyecanlı mücadelesinde yalnız bırakmayarak destek olmak isteyen futbol severler ise “Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” araştırması yapıyor…
11 Ekim 2021, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Letonya Türkiye maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası elemelerinde 8.maşına çıkacak A Milli Futbol takımı, Letonya’nın konuğu olacak. G grubunda 3. sırada yer alan Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz hafta Hollanda karşısında 1-0 mağlup olan ve grupta 5. sırada yer alan Letonya mücadelesinden galip gelip 3 puan almanın hesabını yapıyor. İşte, Letonya Türkiye maçına dair detaylar ve yayın bilgileri…
LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Letonya ile Türkiye arasında oynanacak Dünya Kupası elemeleri G grubu karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.
LETONYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Daugava Stadı'nda oynanacak Letonya Türkiye milli maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
LETONYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Letonya: Roberts Ozols; Roberts Uldrikis, Alvis Jaunzems, Martin Kigurs, Andrejs Ciganiks, Eduards Emsis, Arturs Zjuzins, Raivis Jurkovskis, Kaspars Dubra, Antonijs Cernomordijs, Roberts Savalnieks.
Türkiye: Uğurcan Çakır; Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
- Hollanda, oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda 16 puanla grubun lideri durumunda.
- Norveç, oynadığı 7 maçtan, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Şu anda 14 puanla grupta 2. sırada.
- Türkiye oynadığı 7 maçtan, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda 12 puanla grupta 3. sırada.
- Karadağ, oynadığı 7 maçtan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda, 11 puanla grupta 4. sırada.
- Letonya, oynadığı 7 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Şu anda grupta, 5 puanla 5. sırada.
- Cebelitarık, oynadığı 7 maçtan, henüz hiç galibiyet veya beraberlik ile ayrılamadı. 7 mağlubiyetin ardından puanı bulunmayan takım grupta 7. sırada yer alıyor.