Magazin Levent Altındağ hayatını kaybetti

Levent Altındağ hayatını kaybetti

Magazin

Levent Altındağ hayatını kaybetti

Baba Levo olarak tanınan nefesli ustası müzisyen Levent Altındağ (67), hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

10 Nisan 2021, Cumartesi 01:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen ’Baba Levo’ diye bilinen Levent Altındağ, saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Levent Altındağ’ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Altındağ’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Levent Altındağ kimdir?

1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ’dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.

DHA

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aslında sen yoksun
Filiz Özkol
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yas süreci bittiğinde
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Esra Sönmezer'den Hülya Avşar'ı kızdıracak yorum