Levent Aykul kimdir? Levent Aykul neden öldü?

Usta oyuncu Levent Aykul Antalya Kemer’deki yazlık evinde ölü bulundu. Şu ana kadar Aykul'un vefat sebebi kesin olarak açıklanmadı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

LEVENT AYKUL KİMDİR?

Levent Aykul, 1960'da İstanbul'da doğdu.

Levent Aykul Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda yer aldı.