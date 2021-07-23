Levent Aykul kimdir? Levent Aykul neden öldü?
Sanat dünyasını sarsan ölüm haberi... Oyuncu Levent Aykul'dan acı haber. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta oyuncu hayatını kaybetti. Bu acı haber sonrası Levent Aykul'un hayat hikayesi merak ediliyor. İşte, Levent Aykul kimdir, neden öldü sorularının cevabı..
23 Temmuz 2021, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Levent Aykul Antalya Kemer’deki yazlık evinde ölü bulundu. Şu ana kadar Aykul'un vefat sebebi kesin olarak açıklanmadı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.
Levent Aykul, 1960'da İstanbul'da doğdu.
Levent Aykul Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda yer aldı.